Под Невьянском автобус врезался в цементовоз: один человек погиб

Выяснились подробности массового ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Там столкнулись пассажирский автобус и цементовоз. В результате погиб водитель «Газели», шесть пассажиров получили травмы.

«Водитель «Газели» не выдержал дистанцию до двигавшегося перед ним цементовоза. Пассажирская Газель двигалась по маршруту «Екатеринбург – Невьянск», – прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области.

Как ранее писал «Новый день», на трассе столкнулись как минимум 9 машин. Причина – плохая видимость из-за лесных пожаров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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