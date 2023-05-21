В поселке под Тугулымом на пожаре погиб трехлетний ребенок

Трехлетний мальчик погиб из-за пожара в жилом доме. Малыш играл с зажигалкой и поджег сено. В семье воспитывается еще пятеро детей, они спаслись.

Трагедия произошла вечером 19 мая в посёлке Ертарский Тугулымского района. Сгорел жилой дом, во время пожара взрослых не было, они уехали в Тугулым покупать корм для скота. За детьми присматривал 15-летний подросток, старший из детей. «По предварительным данным, 19 мая около 17:30 часов во дворе загорелось сено, впоследствии огонь перекинулся на жилое строение, дом сгорел. Со слов нескольких детей, младший 3-летний ребёнок, найдя на улице зажигалку, начал с ней баловаться и случайно поджёг сено, после того, как вспыхнул огонь, он убежал», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Ребенка после пожара искали и местные, и полиция, надеялись, что он спасся. Но сегодня рано утром было обнаружено его тело в доме.

Екатеринбург, Марина Иванова

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