Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 3400 га

В Свердловской области действует 35 пожаров на площади 3400 га. За последние три дня площадь выросла почти в три раза (19 мая горело 1100 га леса).

«Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за 21 мая ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тысячи гектаров. По итогам 21 мая в регионе действовало 35 природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи гектаров, из них 12 пожаров на площади 2,1 тысячи гектаров локализовано. Угрозы населенным пунктам нет», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

По-прежнему действуют пожары в Алапаевском, Артемовском, Асбестовском, Режевском, Полевском, Гаринском округах. Задействована авиация.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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