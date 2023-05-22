После 5 лет колонии в Екатеринбург вернулся серийный поджигатель. На его счету более 40 автомобилей (ФОТО)

В Екатеринбурге по подозрению в поджоге иномарок задержан мужчина, недавно освободившийся из колонии. В прошлый раз его осудили за то, что он сжег 41 машину в Екатеринбурге и Арамили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, 18 мая во дворе дома № 68 на улице Восточной неизвестный поджег два автомобиля – «Фольксваген Туарег» и «Пассат». Очевидец успел сфотографировать подозреваемого и передал фотографию патрулю ДПС. Ранее судимого 36-летнего жителя селя Патруши вскоре задержали на перекрёстке улиц Восточной и Малышева.

В 2017 году гражданин был приговорен к 5 годам колонии за 41 эпизод подобного рода. Свои последние поджоги он совершил на территории Химмаша ночью 15 октября 2016 года. С разницей около получаса вспыхнули автомобили на нескольких соседних улицах. Во время осмотра места происшествия на улице Грибоедова поступил сигнал об очередном возгорании на улице Краснопрудной. Ближе к утру был задержан подозрительный мужчина, который попытался скрыться, увидев патрульную машину. В ходе опроса задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что он действительно поджег эти автомобили. Кому они принадлежали, он не знал, мотивы своих поступков объяснил опьянением.

На свободу поджигатель вышел в октябре 2022 года. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему снова грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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