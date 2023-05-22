Жители Свердловской области стали жаловаться на МФО почти в полтора раза чаще

За первые три месяца этого года в Банк России поступило около 2 тысяч жалоб. Это немногим меньше, чем год назад, при этом число претензий к микрофинансовым организациям выросло на 41%, а на страховые снизилось на 23%.

Лидером по количеству жалоб остаются банки, как и раньше, на них подали заявления около тысячи человек. Чаще всего люди недовольны потребительским кредитованием и обслуживанием банковских карт. На МФО в Банк России от жителей области поступило 311 жалоб. Их количество увеличилось из-за роста обращений случаи, когда мошенники оформляют займы на потребителей.

«Источником шаблонных претензий в адрес МФО были форумы и телеграм-каналы, которые обещали своим подписчикам пересчитать задолженность. Для этого заемщикам требовалось только подставить свои данные в уже готовую форму и направить ее в Банк России. Поскольку никаких законных оснований для перерасчета не было, жалобы признавались необоснованными. При этом должники, рассчитывая на положительное решение, переставали платить по займам, еще сильнее ухудшая свое финансовое положение», – рассказал Сергей Кокоулин, начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге.

В отношении страховых компаний свердловчане направили регулятору 200 обращений. В структуре жалоб преобладали вопросы применения КБМ – коэффициента бонус-малус. Чаще всего это шаблонные обращения от автоюристов, которые не предполагают решения проблемы, так как в них нет данных о полисе ОСАГО.

Екатеринбург, Марина Иванова

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