Всероссийский форум «ArtНавигатор» собрал в Екатеринбурге более 100 одаренных детей (ФОТО)

Всероссийский форум для одаренных детей «ArtНавигатор» завершился в Екатеринбурге. Организатором выступил благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК).

Участниками форума стали более 100 детей 10-16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все ребята прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.

«Два дня дети провели с экспертами по четырем направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день форума, – рассказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания».

С участниками форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации «изобразительное искусство» осваивали объемное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна «ФА-САД».

Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» московского Дворца пионеров.

Начинающих журналистов учили бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственное СМИ форума работало в режиме «взрослого» новостного агентства.

Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актер, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна Форума «ArtНавигатор». По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. По мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.

Организаторы уверены: каждый участник форума расширил творческие горизонты, обрел новые навыки и цели. Пилотный проект Благотворительного фонда «Дети России» перешел в формат ежегодного, и участники «ArtНавигатор-2023» уже ждут нового этапа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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