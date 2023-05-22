Вредные вещества обнаружены в воздухе нескольких городов Свердловской области

Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров вновь выявили в Екатеринбурге, Березовском, Алапаевске, Реже и Верхней Пышме. Превышено содержание взвешенных частиц, диоксида азота, формальдегида и других веществ.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в разных городах выявлены разные вещества.

В Екатеринбурге – превышение содержания в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 3,1 раза, взвешенных частиц РМ 10 – в 1,9 раза по среднесуточному нормативу.

В Березовском – превышение максимально-разовой ПДК по взвешенным частицам РМ2,5 в 1,08 и в 1,75 раза (в 01:00 и в 06:00 22 мая соответственно), РМ 10 – в 1,12 раза.

В Алапаевске – превышение максимально-разового нормативного значения диокида азота в 1,1 раза и в 2,8 раза, диоксида серы в 3,4 раза и в 4 раза (в 01:00 и в 06:00 22 мая соответственно), формальдегида – в 1,2 раза.

В Реже ночью было выявлено максимально-разовое превышение допустимой концентрации диокида серы в 1,1 раза. А сегодня утром зафиксировано превышение ПДК формальдегида в 3 раза, оксида углерода – в 1,4 раза, взвешенных частиц РМ 2,5 – в 2,8 раза, РМ 10 – в 1,7 раза.

В Верхней Пышме превышено содержание в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 1,08 раза при отборе проб, проведенном в 01:00 22 мая, а также взвешенных частиц РМ 2,5 – в 6,19 раза и взвешенных частиц РМ 10 – в 3,5 раза в пробах, отобранных в 06:00 22 мая.

Напомним, во многих этих городах дым и смог держится с 6 мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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