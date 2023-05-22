В Нижнем Тагиле треш-стример избивал собаку в прямом эфире (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в поле зрения зоозащитников и правоохранителей попал местный житель, во время стрима избивавший собаку. Пользователи интернета моментально слили в сеть адрес, номер мобильного телефона и ФИО гражданина. Зовут его Булат Муратов, как пишут в интернете.

После обнародования кадров к ситуации подключился депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. Он сообщил в своем telegram-канале, что написал обращение к начальнику полиции Нижнего Тагила Ибрагиму Абдулкадырову.

«Только что увидел упыря на видео из Нижнего Тагила. Мозгов, видимо, совсем мало осталось у некоторых. Особенно у блогеров, которые на треше специализируются», – сказал Свалов на видео.

Также депутат сообщил, что в ближайшее время аналогичное обращение будет направлено на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Андреевича Мешкова.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» «Новому Дню» прокомментировали ситуацию. «По данному факту в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка. Участковые уполномоченные выезжали по месту жительства мужчины, запечатленного на видео, взяли с него объяснения. Опрошены его соседи. В настоящее время проверка продолжается, выясняются все обстоятельства, по ее окончании будет принято обоснованное решение», – сообщили в ведомстве.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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