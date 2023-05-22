Депутат хочет запретить служащим ВСУ получать деньги от российского государства

Депутат Государственной Думы Максим Иванов ищет способ помешать получать деньги тем родственникам погибших участников СВО, которые служат в ВСУ.

По словам Иванова, сейчас такая возможность, хоть и в большей степени теоретическая, есть. К депутату обратилась женщина из Свердловской области, сын которой погиб в ходе спецоперации. Среди прочих положенных по закону выплат за сына мать имеет право и на его зарплату. Но еще одним наследником бойца является его отец, который находится на территории Украины и служит в ВСУ. Иванов не исключает, что тот может попытаться приехать в Россию и получить выплаты за погибшего сына.

«Бред? Бред! Но теоретически по закону это может быть реализовано. Удивительно, но единственным препятствием здесь может стать запрет на выезд из Украины для мужчин призывного возраста. Но допускаю, что власти Украины вполне могут сделать исключение и с интересом понаблюдать, как их военный попытается получить деньги из нашего бюджета. Как решить вопрос? Через суд пытаться признать наследника недостойным из-за его действий против наследодателя. Воевать против своего сына – занятие недостойное», – резюмирует Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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