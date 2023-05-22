Медики объяснили, почему нельзя купаться в мае

Несмотря на жаркую погоду, медики рекомендуют уральцам воздержаться от купания в водоемах. Вода еще не успела прогреться до необходимой температуры – отметки выше +18 °C, поэтому открытие купального сезона в мае может быть опасным для здоровья, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Как отмечают специалисты, первый риск при купании в холодной воде – сердечно-сосудистые катаклизмы. Резкий спазм сосудов может вызвать обострение хронического заболевания или отрыв тромба. Перепады температур также провоцируют судороги, что может вызвать панику у человека в воде.

Если разница температуры тела человека и воды составляет больше 16 градусов, то организм получает переохлаждение. Такое состояние особенно опасно для детей, гипертоников, пожилых людей, а также отдыхающих в алкогольном опьянении. При переохлаждении в теле ощущается острый дискомфорт, происходит помутнение сознания, притупляются все телесные ощущения. При неожиданном попадании в холодную воду может произойти остановка дыхания – так называемое «белое утопление», ведущее к клинической и биологической смерти.

В случае переохлаждения спасатели настоятельно рекомендуют переместить пострадавшего в теплое место и уложить его так, чтобы ноги были выше головы. Необходимо снять с пострадавшего мокрую одежду, закутать в сухое одеяло и дать ему теплое, но не горячее питье. Для оказания медицинской помощи нужно вызвать врача.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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