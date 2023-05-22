В Дни Симеона Верхотурского электрички будут возить паломников бесплатно

На этой неделе в духовной столице Урала отпразднуют Дни святого Симеона Верхотурского.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, по традиции паломников на электричках СвЖД будут возить бесплатно. Для того, чтобы проехать за счет благотворительных средств, необходимо обратиться к кондуктору непосредственно в самой электричке для оформления проездного билета. За оформление билета с паломника кондукторы взимать плату не будут.

В среду, 24 мая, электричка в Верхотурье отправится из Екатеринбурга в 08:00 (поезд № 6415), прибудет в 14:50. По пути электричка остановится на ВИЗе (08:08), в Верх-Нейвинске (09:06), Невьянске (09:32), Нижнем Тагиле (10:42), Горноблагодатской (12:04), в Кушве (12:09).

Обратный поезд из Верхотурья в Екатеринбург отправится на следующий день, 25 мая, в 15:20. В областной центр он прибудет в 20:33.

24 мая в 16:00 в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья будут совершены малая вечерня с акафистом праведному Симеону и всенощное бдение.

25 мая в 06:00 в Преображенском храме пройдет ранняя Божественная литургия, в 09:00 в Крестовоздвиженском соборе – поздняя Божественная литургия архиерейским чином. По завершении богослужения состоится праздничный крестный ход.

Верхотурье, Елена Владимирова

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