Жильцов сгоревшего в Арамили дома переселят до конца лета

Двухэтажный дом на улице Ломоносова в Арамили, который сгорел накануне, восстановлению не подлежит. Губернатор Евгений Куйвашев сегодня приехал в город и поручил расселить людей до конца лета.

Как сообщили в ДИПе, семьям, которые жили в этом доме по договорам соцнайма, предоставят квартиры на вторичном рынке. Те, у кого квартира была в собственности, в течение месяца получат сертификат на приобретение нового жилья.

Кроме того, на совещании в Арамили было заявлено, что виновный в пожаре будет наказан, версии произошедшего уже есть.

Двухэтажный жилой дом загорелся 21 мая в 17:18. На площади 1000 кв. м сгорели крыша, стены и перекрытия в 6 квартирах. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе 7 детей.

Арамиль, Елена Владимирова

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