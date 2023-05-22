С начала сезона клещи покусали 8425 свердловчан

По состоянию на 22 мая в Свердловской области от нападения клещей пострадали 8425 человек, что в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня. 1824 пострадавших – дети.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более зарегистрировано в следующих МО: Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Байкаловский МР, Рефтинский ГО, Алапаевский район, Талицкий ГО, Новолялинский ГО, Асбестовский ГО, город Алапаевск, МО город Каменск-Уральский, Тугулымский ГО.

В Екатеринбурге зарегистрировано 2530 пострадавших, в том числе 304 ребенка.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 18 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 66 человек.

В лабораториях Свердловской области исследовано 6605 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 63-х пробах (0,95%); на боррелиоз исследовано 6227 проб, в 2330 пробах (37,4%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

По данным на 22 мая 2023 года от клещей обработано 9757,6 га, что составляет 86,1% от площадей, подлежащих обработке.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 47697 вакцинаций и 200596 ревакцинаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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