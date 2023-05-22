МЧС предупреждает о плохой видимости на ЕКАД из-за лесного пожара

МЧС предупреждает об ограниченной видимости на участке с 52-го по 58-й км Екатеринбургской кольцевой автодороги из-за лесного пожара, который развивается в районе поселка Северка. Такое сообщение получили горожане по массовой рассылке СМС от спасателей.

На сегодняшнее утро в Свердловской области действовали 35 лесных пожаров на общей площади 3400 га. Ситуацию усугубляет жаркая и сухая погода. В Екатеринбурге за 22 дня выпало всего 1 мм осадков (кратковременный дождь был 1 мая), и в ближайшие дни осадки также маловероятны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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