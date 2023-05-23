За сутки пожарные потушили 1800 гектаров леса, но появились новые очаги

В Свердловской области продолжают действовать 27 пожаров на площади почти 2900 гектаров. За сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1810 гектаров.

Из действующих возгораний не локализованы 11 очагов, их площадь увеличилась за сутки на 950 гектаров (почти до 1300). В том числе среди крупных – два пожара в Режевском городском округе, два – в Березовском, два – в Гаринском, два – в Ивдельском (не локализованы) и другие. Угрозы населенным пунктам на текущий момент нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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