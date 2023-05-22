В благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!» приняли участие 1500 человек (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошел девятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». В городском спортивном празднике приняли участие 1500 человек, в том числе – сотрудники и дети работников компании, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.

Массовый забег детей на дистанцию 1 км

Дистанция для взрослых составила 5 километров, для детей – 1 километр. На старте участники получили индивидуальные стартовые номера с чипом для фиксации времени и футболки, а на финише – памятные медали.

Абсолютным чемпионом забега стал житель села Петрокаменского Евгений Марков, преодолевший трассу с результатом 15,47 минуты. На втором месте Евгений Штейников, который финишировал на 2 секунды позднее. Третье место у газовщика доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, он пришел к финишу через две секунды после серебряного призера.

Тройка сильнейших легкоатлетов девятого забега «Дай пять!"

Среди женщин быстрее всех 5 километров пробежала Алина Фаттахова, ее результат – 18,57 минуты. На втором месте главный экономист отдела экономики основного производства дивизиона «Урал» Валентина Зыкова. На третьем – Евгения Свалова.

Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали: среди мальчиков Артем Тукай, Лев Руденко, Иван Свалов; среди девочек Александрия Кинжусманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин наградили победителей забега

«В ЕВРАЗе принято ставить и достигать амбициозных целей, здоровый образ жизни способствует этому. Горняки и металлурги играют в хоккей, футбол, волейбол, кто-то всерьез занимается бегом. Очень приятно видеть на девятом забеге «Дай пять!» такое большое количество спортсменов: наших работников, семей горожан. Встречаться на старте и видеть счастливые лица на финише забега ЕВРАЗа – неизменная традиция», – сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин добавил, что забег «Дай пять!» уже стал визитной карточкой города, и люди с нетерпением ждут спортивного праздника. Тем более для всех гостей была подготовлена концертная программа, работали развлекательные площадки, фотобудка и видеоспиннер, выступали вокальные и танцевальные коллективы ДК НТМК.

Напомним, забег был благотворительным. Каждый взрослый участник вносил взнос. ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажеры, построены детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»