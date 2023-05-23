В зоопарке отмечают День черепахи (ФОТО)

Сегодня, 23 мая, отмечается Всемирный день черепахи. В Екатеринбургском зоопарке можно познакомиться с 18 видами этих рептилий. Из них восемь живут на суше, остальные – в воде.

В зоопарке рассказали, что старожилом в этой компании является представитель шпороносных черепах – ему 54 года. Этот вид достигает 70 см в длину и может прожить до ста лет. Предпочтения в питании черепах различны. Сухопутные предпочитают растительную пищу, салат, капусту, морковь, яблоки. Водные же как природные хищники едят морепродукты и рыбу.

В качестве домашних животных черепахи чувствуют себя вполне комфортно и даже могут различать лица людей, которые за ними ухаживают. Но, вопреки распространенному заблуждению, в спячку в домашних условиях они не впадают. «Часто в квартирах люди принимают за спячку крайне болезненное состояние черепахи, которое развивается из-за неправильных условий содержания», – отметили в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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