В парке Лесоводов участники экологической акции «Береги природу с Т Плюс!» высадили тысячу елей (ФОТО)

Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом провел экологическую акцию «Семейное дерево». Энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» не могли упустить такую возможность и присоединились к студентам. В результате на поляне развернулся шумный праздник под названием «Энергетики на страже экологии», организованный Свердловским филиалом энергокомпании.

Дружными семьями приехали в лесопарк, чтобы посадить свои деревья. Большинство участвовало в посадках в первый раз. Под руководством студентов и преподавателей УГЛТУ энергетики ловко управлялись с лопатами и мечами Колесова. За два с половиной часа была высажена 1000 маленьких елей.

Праздник проводили веселые персонажи: директор Энергограда Теплослав и его товарищ по борьбе за чистоту окружающей среды – Капелька. Пока одни участники сажали деревья, другие с удовольствием участвовали в игровой программе. На каждой из ее площадок детям объясняли, почему и как необходимо беречь природу. И, хотя программа была рассчитана на детей, взрослые играли не менее охотно.

Одна из игр – раздельный сбор мусора: дети должны были разложить картонки с изображениями разных видов отходов в правильные контейнеры. Также прошли большая напольная экоигра, мастер-класс по раскрашиванию бейсболок – хендмейд участники уносили с собой.

Аниматоры с подарками предлагали ответить на вопросы. Дети креативили: например, на вопрос о том, почему нельзя мыть машину в озере, один мальчик уверенно заявил, что автомобиль может утонуть. Впрочем, порой ответы были по-взрослому серьезные: маленький участник на вопрос о том, почему нельзя разрушать муравейник, рассказал о нарушении среды обитания и влияние этого поступка на всю популяцию.

Взрослые и дети интересно и весело провели время на свежем воздухе, семьи сплотили знания по экологии, совместная посадка деревьев и порадовали экоподарки: плюшевые акулы, которым юные экологи обязались обеспечить чистые моря и океаны, экологические наборы карандашей с картинками для раскрашивания и волшебные брелоки, в которых можно культивировать свое маленькое растение.

Убрав за собой весь мусор, довольные участники покидали большую поляну, где теперь 1000 высаженных елей будут расти и защищать наш город от смога и пыли.

Екатеринбург, Марина Иванова

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