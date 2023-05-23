В день последнего звонка полиция задержала пьяных школьников (ФОТО)

В ночь с 22 на 23 мая полиция Екатеринбурга охраняла порядок возле школ и в местах массовых гуляний выпускников по случаю последнего звонка. Совсем без происшествий не обошлось.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в дежурную часть были доставлены шесть выпускников, которые распивали алкоголь в общественном месте. На школьников составлены протоколы, с их родителями провели профилактические беседы, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

«УМВД России по г. Екатеринбургу обращается к выпускникам школ с требованием соблюдать общественный порядок в ходе проведений тождественных мероприятий, посвященных празднованию выпускных и последних звонков. Полиция также призывает законных представителей несовершеннолетних и администрации учебных организаций усилить контроль за поведением подростков во время праздников», – отметили в полиции.

В этом году на Среднем Урале 11-й класс заканчивают 16 870 выпускников, 9-й – 49 276. Сколько девятиклассников поступят в колледжи и техникумы, пока неизвестно. Но по предварительным оценкам областного минобразования, в 10-й класс пойдут около 45% подростков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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