«Про большевиков не вспоминайте, при них половина депутатов отправились бы валить лес». В думе поспорили о советском прошлом

Обсуждение летней детской оздоровительной кампании в Екатеринбургской думе внезапно закончилось перепалкой двух депутатов, которые не сошлись во взглядах на советское прошлое.

Поводом для спора послужила работа летних лагерей дневного пребывания, организованных на базе городских школ. Депутат от КПРФ Роман Ступников заявил, что спрос на такие лагеря растет, так как родителям больше некуда деть детей: «Одна небезызвестная партия поддержала пенсионную реформу, и вот результат. Раньше можно было отправить ребенка к бабушке в деревню, но у сегодняшнего поколения, к сожалению, такой возможности нет. Потому что люди и в 65 лет фиг выйдут на пенсию, и будут не заниматься детьми, а вкалывать, чтобы как-то прожить».

Выступление коммуниста не понравилось Александру Колесникову. «Видимо, в КПРФ не очень уважают Надежду Крупскую, которая развивала детский отдых даже во время Гражданской войны. Почитайте произведения Анатолия Рыбакова о том, как организовывались детские лагеря в трудное для страны время. Забота о детях всегда была в приоритете у нашего государства, и хорошо, что сейчас эта традиция возвращается», – указал депутат коллеге.

После этой реплики Ступников возмутился еще больше: «Давайте уже прекратим делать отсылки к тому времени. Я вас уверяю, если бы сейчас был товарищ Сталин, Крупская и остальные большевики, то половина этого зала валила бы лес на Колыме, и это в лучшем случае. Так что лучше не вспоминайте, честное слово!»

В зале заседаний раздались смешки, а спикер думы Игорь Володин поспешил ограничить список выступающих по теме: «А то мы сейчас уйдем непонятно куда».

Но Александр Колесников не мог оставить выступление оппонента без ответа. «Между прочим, Надежда Крупская – великий педагог, ее труды изучаются и сейчас. Лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» – это не просто лозунг. «Жить стало лучше, жить стало веселее» после года великого перелома, когда всякую сволочь в партии, типа троцкистов, искоренили. Что касается меня, то спасибо Леониду Ильичу Брежневу, на чей период пришлось мое детство и поездки в детские лагеря, где я многому научился. А по поводу фразы «лес валить», так я напоминаю вам, что репрессии во время сталинского правления были направлены против таких как вы – оппортунистов и троцкистов. Партия очищала себя. Спасибо за внимание, учите историю!» – завершил депутат свою речь. На лицах депутатов-коммунистов в этот момент отразилось удивление, но никто из них не захотел продолжать спор.

Дискуссия на отвлеченную тему не помешала депутатам принять отчет начальника департамента образования Константина Шевченко. По данным мэрии, в этом году в детских дневных и загородных лагерях, а также в санаториях, отдохнут свыше 86 тысяч детей. На организацию летней оздоровительной кампании направлено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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