Жители Режа и Алапаевска продолжают дышать диоксидом серы, формальдегидом и другими вредными веществами

Качество воздуха в Реже и Алапаевске остается неудовлетворительным, – заключили специалисты Роспотребнадзора. В пробах обнаружены диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и прочие вредные вещества.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области:

– в Алапаевске содержание в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 находится на уровне 1,1 ПДК в максимально-разовой концентрации. В среднесуточной концентрации несоответствие нормативам установлено по диоксиду азота (1,03 ПДК), взвешенным частицам РМ 10 (2,08 ПДК), диоксиду серы (1,08 ПДК), формальдегиду (2,3 ПДК);

– в Реже в среднесуточных пробах выявлено превышение допустимой концентрации диокида серы в 1,7 раз, формальдегида – в 8 раз, взвешенных частиц РМ 10 – в 1,78 раза. Также при отборе проб в 06:00 23 мая установлено превышение содержания формальдегида в 3 раза, взвешенных частиц РМ 2,5 – в 1,5 раза в максимально-разовой концентрации.

Напомним, в обоих городах остается напряженной ситуация с пожарами. В Алапаевске пожары удалось потушить накануне вечером, действующих сейчас нет. В Режевском городском округе действует два пожара на площади 400 гектаров. Накануне ликвидирован один пожар на площади 800 гектаров. Добавим, что в Реже жители дышат дымом с 6 мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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