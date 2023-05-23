В России наблюдаются сбои в работе Telegram и WhatsApp

В России практически повсеместно наблюдаются сбои в работе месенджера Телеграм. С утра пользователи жалуются на то, что веб-версия не открывается на стационарных компьютерах, а или сообщения уходят с задержкой. У многих не работает и мобильная версия месенджера на телефонах.

Как сообщает ресурс DownRadar, сбои в работе Телеграма наблюдаются по всей стране, пики жалоб пришлись на 05:00 и 11:00 по московскому времени.

Также пользователи жалуются на сбои в работе мобильной и детскопной версии месенджера WhatsApp. Там все аналогично ситуации с Телеграмом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»