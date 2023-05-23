Екатеринбуржцы разобрали все билеты на спектакль МХТ «Сирано де Бержерак», несмотря на цены до 8000 рублей

Сегодня в Екатеринбурге начинается программа фестиваля «Золотая Маска» в регионах. Первым 23 и 24 мая зрители увидят постановку Московского художественного театра им. Чехова «Сирано де Бержарак». Билетов на спектакль почти не осталось, хотя стоили они от 2500 до 8000 рублей.

«Выезд «Золотой Маски» в регионы – это более чем гуманитарная акция. Потому что сегодня чувствуется, как зрителю не хватает четких, ясных историй (это я уже говорю про «Сирано де Бержерака», поставленного молодым режиссером Егором Перегудовым). И когда мы обращаемся к классике, она в каждое время находит свои совпадения с сегодняшним днем. Вдвойне приятно, что я играю на сцене со своими учениками. Все эмоции, которые может дать театр, есть в этом спектакле. Я его очень люблю, – прокомментировал приезд театра заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. – Сегодня даже два дня гастролей – это уже большие гастроли для МХТ. А когда я начинал работать, были и 30-40-дневные гастроли, в том числе в Свердловск. Рождались дети, заключались браки на гастролях».

«Сирано де Бержерак» – не единственная постановка, которую фестиваль «Золотая Маска» привезет в Свердловскую область. Через месяц, 25 и 26 июня зрители смогут увидеть легендарную постановку Льва Додина «Братья Карамазовы». Цена билетов – от 2500 до 6000 рублей, они еще есть в продаже. «Это потрясающая постановка. Лев Додин долго ее готовил, сам писал пьесу по роману. Очень рекомендуем попасть на спектакль, потому что это спекталкь о человеке, о человеческих страстях, добродетелях, пороках. О том, как выживает человек в этом мире – и при Достоевском, и в сегодняшнем мире. Возможно, после спектакля кто-то найдет ответы на свои вопросы», – прокомментировала руководитель региональной программы фестиваля «Золотая Маска» Наталья Яневская.

Осенью программа «Золотой Маски» возобновится. Пока известны не все спектакли, которые привезут. Но точно в ноябре в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле покажут мюзикл театра «Приют Комедианта» «Дорогой мистер Смит» в постановке знакомого уральцам Алексея Франдетти. А еще зрителей ждет спектакль Мастерской Фоменко «Волки и овцы». Даты, площадки и цены на билеты будут объявлены позднее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»