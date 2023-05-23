Власти Североуральска выплатят компенсацию 14-летней девочке, которую укусила бродячая собака

Администрация Североуральска выплатит компенсацию морального вреда 14-летней девочке, которую укусила бродячая собака.

Инцидент произошел 5 февраля 2023 года. Школьница возвращалась домой, и на пешеходном переходе по улице Маяковского на нее накинулась безнадзорная собака. Отмечается, что девочка не провоцировала животное, вела себя спокойно, но получила укушенную рану бедра.

В приемном покое больницы пострадавшей бесплатно поставили только одну антирабическую вакцину, остальные три дозы родителям девочки пришлось покупать. Отец школьницы написал жалобу в прокуратуру, после чего была организована проверка.

Как выяснилось, администрация Североуральска на момент происшествия не заключила контракта на отлов безнадзорных собак, а срок действия предыдущего договора истек в январе 2023 года. Прокуратура в интересах несовершеннолетней подала иск в Североуральский городской суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации города, а также о взыскании материальной компенсации с центральной больницы. Медики возместили семье затраты на антирабическую вакцину в размере 1,4 тысячи рублей добровольно до вынесения судебного решения.

Суд также обязал местную администрацию выплатить пострадавшей девочке 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Фактические исполнение решения суда стоит на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Североуральск, Ангелина Сергеева

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