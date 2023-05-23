МЧС: до конца недели в Свердловской области будет до +35 градусов жары

Спасатели выпустили предупреждение об аномальной жаре. С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области будет до +35 °C.

Специалисты регионального ГУ МЧС советуют при такой жаре избегать физических нагрузок, экономить силы. Стоит носить светлую одежду из хлопка и пить много воды. Не забывайте, что при жаре и засухе возрастает риск пожаров, которых и так в этом году слишком много.

По данным уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге 24 и 25 мая будет +28…+30 °C днем, +14…+16 °C ночами. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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