Кинорежиссер Алексей Федорченко поставил спектакль про Довлатова (ФОТО)

В Центре современной драматургии 25 мая состоится самая долгожданная премьера последних месяцев. Кинорежиссер Алексей Федорченко поставил спектакль про Сергея Довлатова. Реальные события здесь переплетаются с выдуманными историями, созданными писателем.

«Любовь, боль эмиграции и творческая жизнь 70-80-х годов будут показаны через личную драму Сергея Довлатова, находящегося перед выбором – «Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей», – рассказали в театре про спектакль. – Помимо трепетного отношения писателя к родным краям зритель сможет наблюдать и за более личной его драмой, драмами. Достаточно ли одного рассказа, или необходима новая история каждый раз, чтобы поведать о знакомстве Довлатова со своей женой? В случае «Альбома с голубем» – это один красивый и атмосферный с долей светлой грусти рассказ о любви, в основе которого сплетается множество историй, стирающих грань между реальностью и вымыслом».

«Альбом с голубем» – одна из масштабных работ ЦСД. В постановке задействованы все актеры театра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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