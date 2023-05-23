Строители на месяц перекроют выезд из Солнечного

С 1 июня по 1 июля будет закрыт большой отрезок улицы 2-й Новосибирской в микрорайоне Солнечном. Это связано со строительством трамвайной линии. Изменится схема движения автомобилей и общественного транспорта.

Улица 2-я Новосибирская будет закрыта от дома № 68 до пересечения с улицей Чемпионов. Этот отрезок – один из популярных вариантов выезда из Солнечного, поэтому жителям придется постоять в пробках.

«Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев. Из-за ограничения движения изменятся маршруты части общественного транспорта», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В частности, изменятся схемы следования автобусов № 077, 53 и 57А. Временно упраздняются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях, «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», а остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится. Также будут введены остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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