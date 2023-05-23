«Похоже на бред», – политологи оценили анонимный список «спонсоров ВСУ»

Появившийся в телеграм-каналах список граждан России, которые якобы финансируют ВСУ, вызвал глубокое недоумение у политологов. Потому что наряду с вполне очевидными фигурами – такими как Максим Галкин* или Андрей Макаревич ** – там оказались чиновники федерального и регионального уровня, которых крайне сложно заподозрить в чем-то подобном, например, глава Россельхозбанка Борис Листов или замгубернатора Свердловской области Азат Салихов.

«Я видел этот список. По сути, это обвинение в государственной измене, – заявил «Новому Дню» президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – Такие вещи должны быть подкреплены хоть какими-то доказательствами, а не словами в каком-то телеграм-канале. Тут есть два пути. Или авторы и заказчики предоставляют в правоохранительные органы доказательства и обосновывают свои утверждения, или есть другие варианты. Возможно, возбуждение уголовного дела о клевете, а также возбуждение гражданского иска с требованием возмещения ущерба. В этом списке – обвинения против очень многих статусных людей с хорошей репутацией. Глава Россельхозбанка Листов? Ирина Дрозденко (супруга губернатора Ленинградской области)? Выглядит близким к бреду. Лично не знаю г-на Салихова, но, полагаю, вице-губернатор Свердловской области тоже вряд ли причастен к подобному».

Политолог Илья Ананьев говорит, что это «очень странный слив»: «Чтобы «вывалить» такое в паблики, необходимо иметь серьезную ОРД сеть, оперативные сведения, доступ к транзакциям, мобильным телефонам, ну и, конечно, 100% доказательства. Логично, что они начнут по «сценарию» идти следом. Если проще – это поле силовиков и АП. Не берусь за весь список, но в части регионов…Супруга Брянского губернатора Александра Богомаза и заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Вы серьезно? Богомаз не «вылезает» из заградительных «траншей» и мероприятий в регионе, у Евгения Куйвашева Азат Салихов занимается третий губернаторский срок «кураторством» силовиков, к тому же еще и служил в ВДВ. И эти люди ещё пытаются «спонсировать» ВСУ? Это «подрывы» губернаторских команд в текущей ситуации и наисерьезнейшие обвинения. Зачем? Для чего? Что за игры? Со стороны смахивает на дестабилизацию регионов и «дикий» слив репутации губернаторов», – полагает Ананьев.

Свердловский политтехнолог Сергей Мошкин отметил, что списка этого он не видел, только читал о нем, но сама такая практика является довольно старым инструментом в политике.

Накануне тг-канал «Образ будущего» опубликовал список российских граждан, которые, по мнению авторов канала, помогают ВСУ воевать против России. Авторы утверждают, что у них есть доказательства, однако пока они не опубликованы.

* признан иноагентом

** признан иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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