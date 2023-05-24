Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась

В Свердловской области растет площадь лесных пожаров – к утру сегодняшнего дня горит 24 участка общей площадью 3,6 тысячи гектаров. Накануне сообщалось о том, что горит 2,8 тысячи га леса. При этом за вчерашний день было потушено 13 пожаров, в том числе 100 гектаров в Новолялинском городском округе, почти столько же в Березовском, 60 гектаров под Артемовским, 38 гектаров в районе Серова и пожар в один гектар в Реже.

«Борьбу с природными пожарами в Свердловской области ведут более 900 специалистов – это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация», – прокомментировали в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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