Уральцы все чаще жалуются на резь в глазах – всему виной пыль, смог и дым от пожаров

Предупреждение о смоге в Свердловской области в очередной раз продлено, на этот раз оно будет действовать до 29 мая. Между тем, офтальмологи региона фиксируют резкий рост обращений к ним по поводу сухости и рези в глазах. Всему виной аллергические реакции на пыльцу, на пыль, и, конечно, ан тот самый смог и дым от лесных и ландшафтных пожаров, которые не прекращаются в регионе с начала мая.

Офтальмологи предупреждают – синдром сухого глаза может дать осложнение в виде коньюктивита, поэтому при любых вопросах с глазами следует обратиться за медицинской помощью. Медики также напоминают: весенне-летний период – самый неблагоприятный для ношения линз. При рези в глазах и коньюктивите носить их очень сложно, поэтому специалисты рекомендуют при возможности заменять линзы очками или использовать однодневные линзы – они вызывают меньше раздражения.

При появлении синдрома сухих глаз медики советуют применять капли – заменители слезной жидкости. Более точные назначения можно получить у врача.

Екатеринбург, Елена Васильева

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