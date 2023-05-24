У 16 % жителей Свердловской области снизились зарплаты

Ситуация с ростом доходов на Урале остается тяжелой. В Свердловской области, по данным опроса службы исследований hh.ru, по сравнению с весной прошлого года у 16% работников упали зарплаты. Еще у 68% опрошенных никак сумма в ведомости не изменилась, несмотря на инфляцию. Только 15% респондентов рассказали о росте зарплаты, причем в основном она росла у молодых специалистов, 18-24 лет.

Об увеличении заработных плат чаще других рассказывали представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (сразу 30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%). С падением зарплат чаще всего сталкивались представители розничной торговли (38% сообщили, что их доходы упали), а также менеджеры по продажам и медики (по 29%).

В целом по Уральскому федеральному округу на падение заработных плат пожаловались 16%, по России – 20%. О росте зарплат сообщили 19% уральцев и 20% россиян.

Екатеринбург, Марина Иванова

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