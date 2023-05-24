24-летний сварщик потерял 2,6 миллиона рублей после общения с «брокерами» из интернета

В Екатеринбурге вновь активизировались мошенники, которые крадут деньги под видом инвестиций в проекты «Газпрома». Очередной жертвой «брокеров» стал 24-летний сварщик, потерявший более 2,6 миллиона рублей.

Как рассказал полицейским сам пострадавший, он увидел в интернете заманчивую рекламу инвестиционных программ, названия которых были созвучны с наименованиями проектов «Газпрома». Мужчина перешел по указанным ссылкам и ввел свои личные данные. После этого с ним связались некие «эксперты инвестиционных платформ». Они помогли екатеринбуржцу зарегистрироваться на биржевых сайтах и убедили его перечислить небольшое количество денег на брокерский счет, чтобы начать работу с инвестициями. После нескольких манипуляций мошенники продемонстрировали мужчине, что сумма на его счету выросла, и предложили внести еще несколько сотен тысяч рублей для увеличения ставки для инвестирования. Тот согласился и перевел часть накоплений на счет, но потом передумал продолжать общение с «финансовыми консультантами» и решил обналичить обратно уже внесенную сумму. После этого «эксперты» сообщили собеседнику, что для этого ему необходимо прислать налоговый код авторизации для закрытия. Мужчина не смог назвать, так как код создается при регистрации торгового терминала, который нигде не сохраняется. Только тогда екатеринбуржец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, общая сумма ущерба заявителю составила 2,6 миллиона рублей. Из них 12,5 тысячи рублей были личными средствами сварщика, 1,7 миллиона рублей он взял в долг, и еще 855 тысяч рублей взял в кредит. «В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»