В горном студентам запретили надевать шорты и юбки в жару

Студентам Уральского государственного горного университета запретили в 30-градусную жару надевать легкую одежду. «В чем нельзя ходить в учебное заведение? Излишне открытая одежда, оголяющая живот, спину, прозрачная, спортивная одежда, короткие шорты и юбки – всё это не подходит для посещения Университета. Надеемся на ваше понимание, ведь вы самые лучшие, культурные и воспитанные студенты в мире», – сообщается на странице вуза во «ВКонтакте». На дверях университета висит объявление с предупреждением о запрете на излишне открытую одежду.

В других уральских вузах к открытой одежде у студентов в жару относятся лояльнее.

Схожие правила действуют в судах. «У нас такого запрета нет, хотя, казалось бы, юристы», – поделился студент Уральского юридического университета.

Эта неделя в Екатеринбурге достаточно жаркая – все ближайшие дни воздух будет прогреваться до +30 градусов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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