Литературные критики в этом году отдали предпочтение антиутопии

В Екатеринбурге готовятся подвести итоги премии литературной критики «Неистовый Виссарион». Кто станет победителем, пока неизвестно. Но у самих номинантов наибольшей популярностью в этом году пользовался роман в жанре антиутопии.

Отвечая на вопрос РИА «Новый День», каких авторов сейчас предпочитают критики, специалист по библиотечно-выставочной работе СОУНБ им. В. Г. Белинского, координатор премии «Неистовый Виссарион» Евгений Иванов сообщил: «По количеству оценок бешеной популярностью пользуется роман Дмитрия Данилова «Саша, привет» (антиутопия), книга получила целый букет литературных премий. И, в первую очередь, – все новинки. Например, Шамиль Идиатуллин, Эдуард Веркин, который недавно написал толстенный роман «снарк снарк», два тома, больше, наверное, чем «Война и мир». Отдельная категория – это поэзия. Иногда коротенькому стихотворению посвящена большая статья. Возможно, это не для массового чтения, но это необходимо, чтобы поэзия не стояла на месте».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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