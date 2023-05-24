«Уральские авиалинии» возвращают рейсы с Камчатки в Екатеринбург

В летнюю полетную программу «Уральских авиалиний» возвращаются рейсы в Екатеринбург, Владивосток и Санкт-Петербург и обратно.

Как сообщается, полеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского будут выполняться три раза в неделю – среда, пятница, воскресенье. Полетная программа стартует 24 мая.

Билет из столицы Камчатки в Екатеринбург будет стоить от 18 тысяч рублей в одну сторону и от 29 тысяч рублей – туда и обратно.

Пассажиры с Дальнего Востока также могут воспользоваться удобными стыковками через Екатеринбург для перелёта в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Москву и Махачкалу.

Для пенсионеров, молодых людей до 23-х лет и детей от 2 до 11 лет (включительно) доступны субсидированные тарифы, уточняют в авиакомпании. Билеты уже находятся в продаже.

Екатеринбург, Елена Васильева

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