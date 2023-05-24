Почта России выпускает марку к юбилею Екатеринбурга

Почта России выпускает к юбилею Екатеринбурга, которому в этом году исполнится 300 лет, специальную марку. Торжественное ее гашение состоится 25 мая на Главпочтамте при участии мэра города Алексея Орлова.

«На марке изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города. Ее тираж – 135 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга», – рассказали «Уральскому Рабочему» в пресс-службе свердловского филиала ФГУП «Почта России».

Чтобы получить коллекционный филателистический сувенир к 300-летию Екатеринбурга, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск юбилейного почтового штемпеля. Он просуществует только один день – 25 мая – после чего будет уничтожен, а марки приобретут особую коллекционную ценность, на поминает «Уральский Рабочий».

Екатеринбург, Елена Васильева

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