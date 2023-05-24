С поезда Барнаул – Адлер сняли зацепера, который поехал на море после расставания с девушкой (ФОТО)

В Ревде с поезда сняли парня, который после расставания с девушкой решил уехать на море. 28-летний пермяк ехал между вагонами поезда Барнаул – Адлер.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, мужчина был судим, нигде не работал, в последнее время жил в Екатеринбурге с девушкой. Пара рассталась, и он решил отдохнуть на море, но денег на путешествие не нашел. Поэтому собрал вещи в рюкзак и поехал на сцепке.

С поезда его сняли, вместо поездки на море он получил протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ и должен будет заплатить штраф в 2500 рублей. Отметим, самые дешевые билеты на поезд до Адлера из Екатеринбурга стоят почти 7000 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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