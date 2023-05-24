Мэр Екатеринбурга посмотрел, как работает Академия единоборств (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил Академию единоборств РМК, которая в этом месяце отпраздновала пятилетие. Это – первый официальный визит мэра в главный спортивный комплекс «Русской медной компании» в столице Урала.

Алексей Орлов познакомился с системой развития спортсменов. Вместе с генеральным директором Академии Евгением Звездниковым он прошел по всем залам и встретился с топовыми звездами мирового спорта, которые представляют Екатеринбург на международной арене: экс-чемпионом UFC Петром Яном и олимпийским чемпионом 2016 года Евгением Тищенко.

«То, что делает РМК для развития спорта, это образец подражания для многих. Академия единоборств РМК – это одна из наших визитных карточек. Здесь еженедельно проходят различного уровня соревнования, ежедневно тренируются дети, любители и профессионалы. Спасибо всем тем, кто это построил, лично Игорю Алексеевичу Алтушкину и тем звездам, которые выросли здесь и уже передают свой опыт подрастающему поколению», – поделился эмоциями Алексей Орлов.

По итогам визита Алексей Орлов и Евгений Звездников договорились о проведении совместных массовых спортивных мероприятий в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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