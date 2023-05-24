Куйвашев пригрозил арендаторам лесов санкциями из-за пожаров

В Свердловской области сегодня работает глава Рослесхоза Иван Советников. Федеральный чиновник прилетел оценить, как регион справляется с лесными пожарами.

На рабочем совещании с губернатором Евгением Куйвашевым были даны установки по борьбе с возгораниями и усиленному контролю за соблюдением противопожарных правил. По данным telegram-канала «Не для протокола», Советников попросил обратить внимание на популярные, «шашлычные» места в регионе. Кроме того, федеральный чиновник заявил, что необходимо подключать резервы и дополнительную технику, потому что уже задействованных ресурсов недостаточно.

Как сообщает департамент информационной политики, в общей сложности в ликвидации пожаров в Свердловской области задействованы более 11 тысяч человек и 2 223 единицы техники. С 5 мая тушить лесные пожары помогает авиация.

Евгений Куйвашев анонсировал, что в ближайшее время проведет совещание с арендаторами лесных участков. К тем, кто не принимает участие в тушении пожара или не проводить профилактику, будут приняты меры – вплоть до отзыва участков и расторжения договоров. Подготовить список лесных арендаторов поручено областному минприроды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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