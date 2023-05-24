В коттеджном поселке «Заповедник» нашли вторую авиабомбу за неделю

Саперов пришло вызывать в коттеджный поселок «заповедник» в Сысерти. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области, местный житель нашел в земле боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место для обследования предмета и его опасности для людей незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, которая не представляет опасности для окружающих. После осмотра ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, что аналогичную находку сотрудники территориального управления ведомства обследовали в этом же поселке на минувшей неделе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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