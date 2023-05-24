Таможенники рассказали, куда чаще всего вывозят валюту из Екатеринбурга

С начала года общая сумма перемещаемых через границу наличных превысила 1 миллион долларов США. Причем вывезли с Урала 200 тысяч, а ввезли более 850 тысяч.

«В основном в первом квартале года наличные вывозили в Узбекистан и Азербайджан. Наиболее популярные направления для ввоза – Турция, ОАЭ, Таджикистан», – рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За первый квартал таможенники пресекли более 50 попыток вывезти валюту за рубеж. Общая сумма составила 120 тысяч долларов. Кроме того, было выявлено более ста попыток провести деньги без декларации: около 20 тысяч долларов на ввоз и 150 тысяч – на вывоз.

Напомним, с марта 2022 года введен запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза. Вместе с тем, на вывоз и на ввоз денег в российских рублях эти ограничения не распространяются.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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