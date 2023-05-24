В Свердловской области резко поднимаются цены на эвакуацию транспортных средств на штрафстоянки

Региональная энергокомиссия по Свердловской области опубликовала на своем сайте проект постановления о внесении изменений в тарифы на эвакуацию транспортных средств, нарушивших ПДД, на спецстоянки в Свердловской области. Согласно проекту, который должен вступить в действие спустя семь дней после публикации на официальном портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), новые тарифы будут следующими:

1. Мотоцикл – 2 тысячи 483 рубля.

2. Машина легковая, имеющая не более 8 посадочных мест, – 2 тысячи 776 рублей.

3. Транспортные средства для перевозки грузов или пассажиров, имеющие более 8 посадочных мест массой не более 5 тонн, – 2 тысячи 776 рублей.

4. Транспортные средства для перевозки пассажиров с массой более 5 тонн – 11 тысяч 194 рубля.

5. Крупногабаритные транспортные средства – 30 тысяч 807 рублей.

Помимо оплаты эвакуации, водитель ТС также будет обязан, как всегда, оплатить и штраф за нарушение ПДД.

Отметим, что в последние годы в Екатеринбурге эвакуация ТС на штрафстоянку обходилась примерно в 1600 рублей. В РЭК повышение ставок объясняют коммерческой целесообразностью – цены на эвакуацию не поднимались пять лет.

Машину могут увезти на штрафстоянку в следующих основных случаях:

парковка на пешеходном переходе, за 5 м до него или на тротуаре;

парковка выполнена в местах, где останавливаются такси, маршрутки;

машина поставлена на трамвайных путях, в тоннелях;

остановка или парковка на проезжей части, создавшая препятствие для остальных участников движения;

парковка на тротуаре.

Екатеринбург, Елена Васильева

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