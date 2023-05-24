Сотни студентов сдали нормы ГТО и обучились приемам самбо на празднике в Верхней Пышме (ФОТО)

В Верхней Пышме прошли сразу два спортивных мероприятия, на которые съехались более 300 студентов колледжей и вузов Свердловской области. Молодые люди сдавали нормативы ГТО, делали зарядку с чемпионами, освоили приемы самбо и самозащиты.

Спортивный праздник «Самбо и ГТО в ВУЗы и СУЗы» и фестиваль «Готов к труду и обороне» среди студентов прошли во Дворце спорта УГМК и Техническом университете в Верхней Пышме. Организаторами выступил проект партии «Единая Россия» «Za самбо». Участникам и гостям показали народную борьбу самбо как важную составляющую российской культуры, а также рассказали о продвижении комплекса ГТО и общем укреплении здоровья, сохранении спортивных традиций.

«Свердловская область – один из самых спортивных регионов России: каждый второй свердловчанин регулярно занимается спортом и физкультурой. В регионе создана вся необходимая инфраструктура и условия – ежегодно мы строим новые спортивные объекты, проводим значимые спортивные мероприятия, реализуем интересные проекты, способные вовлечь в спорт уральскую молодежь, и федеральные партийный проект «Zа самбо» один из них, – отметил на церемонии открытия заместитель губернатора Свердловской области, председатель регионального общественного совета проекта «Za самбо» Валерий Чайников. – Самбо – это прежде всего философия жизни, самбо учит внутренней концентрации и самоконтролю, дисциплине и умению преодолевать самого себя. Мы стремимся повысить доступность этого вида спорта, прежде всего для детей и студенческой молодежи».

Праздник начался во Дворце спорта УГМК с «Зарядки с чемпионом», на которой представители 17 команд вузов и ссузов соревновались за звание лучших по сдаче нормативов ГТО. Студенты прошли все виды испытаний: бег, плавание, отжимания и многое другое. На мастер-классах от именитых спортсменов молодые люди освоили первые приемы самбо, элементы самостраховки и самозащиты.

А в Техническом университете УГМК члены общественного совета «Za самбо», педагоги и представители управлений образования из разных городов обсудили проекты популяризации самбо в школах и вузах.

«Самбо – это вид спорта, которым можно уральцам можно гордиться по праву, – заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Раппопорт. – В регионе сформирована целая спортивная традиция, начиная с первого чемпиона мира по самбо Александра Федорова и заканчивая целой плеядой выдающихся тренеров и многократных чемпионов страны и мира, которые сегодня выходят на ковер. Помимо развития профессионального спорта, мы видим активное развитие физической культуры: в Свердловской области очень активно сдают нормы ГТО – около 270 тысяч человек приняли участие, около 180 тысяч получили серебряные знаки отличия».

Координатор партийного проекта Zа самбо» в Свердловской области, депутат Законодательного собрания Алексей Свалов добавил, что сегодня не только родители прививают детям здоровый образ жизни, приводя их в различные секции: «По статистике, каждый ребенок, занимающийся спортом, вовлекает в этот процесс еще трех человек, в том числе и взрослых, своих мам и пап». Поэтому так важно популяризировать спорт среди детей и молодежи.

Форум завершился церемонией подписания соглашения о вступлении в «Студенческую спортивную Лигу самбо» четырех вузов региона: Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения.

Добавим, что в Свердловской области самбо занимается более девяти тысяч человек, в состав сборной России по самбо включено более полусотни спортсменов-уральцев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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