Летом в Екатеринбурге отремонтируют 45 дорог

В Екатеринбурге начался сезон активного ремонта дорог. Всего планируется отремонтировать 45 участков.

Как сообщила председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, на 17 точках работы уже ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. «Отставаний и нарушений у подрядных организаций нет – все в соответствии с графиками. Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них – общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра – в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября», – отметила Тамара Благодаткова.

Например, на улице Шейнкмана будет отремонтировано более 6 тысяч квадратных метров проезжей части и порядка 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Также планируется заменить бортовой камень и снизить подход к проезжей части для пешеходов с ограниченными возможностями здоровья.

На улице Репина сегодня уже завершен ремонт 18,4 тысячи квадратных метров проезжей части. Теперь строителям предстоит обновить тротуары площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Прямо сейчас идет дорожный ремонт на участке улицы Евгения Савкова, от улицы Суходольской до автодороги в поселок Медный. Близится к завершению ремонт одной из центральных улиц – 8 Марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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