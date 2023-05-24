Роспотребнадзор назвал города с грязным из-за пожаров воздухом

Качество атмосферного воздуха в свердловских городах оставляет желать лучшего. Специалисты Роспотребнадзора в минувшие сутки выявили высокие дозы вредных веществ в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме. В Алапаевске и Реже жители дышат загрязненным воздухом уже больше двух недель. Причина – продолжающие лесные пожары в регионе.

В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме было зафиксировано двукратное и трехкратное превышение ПДК по взвешенным частицам РМ 10 и РМ 2,5 (пыль).

В Реже наблюдалось превышение среднесуточных ПДК по показателям: частицы РM10 – в 1,1 раза, частицы РM2,5 – в 2 раза, формальдегид – в 2,5 раза; взвешенных веществ – в 1,9 раза.

В Алапаевске выявлено превышение среднесуточных нормативов по показателям: формальдегид – 1,2 ПДК, взвешенные вещества – 1,2 ПДК.

Санитарные врачи рекомендуют жителям носить маски на улице, не оставлять окна открытыми ночью и днем, чаще проводить влажную уборку в помещениях. Напомним, предупреждение о смоге в Свердловской области продлено до 29 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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