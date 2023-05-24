В Академическом районе мальчик упал с детской горки и сломал ногу

Прокуратура проверяет детскую площадку во дворе дома № 41/2 по улице Академика Парина, где травмировался ребенок.

Инцидент произошел сегодня днем. По данным правоохранителей, 12-летний мальчик сорвался с высокой горки и получил перелом голени. Ребенка госпитализировали, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной конструкции, в том числе на предмет ее безопасности», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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