Метафорические карты, концерт оперных солистов и встреча с автором «Петровых в гриппе»: чего ждать от «Библионочи»

В субботу, 27 мая, Екатеринбург присоединится к ежегодной акции «Библионочь». Кроме литературных лекций и мастер-классов, в этом году отдельный блок будет посвящен околопсихологическим темам: гостям расскажут про метафорические карты, личный бренд и трансформацию хобби в бизнес. Кроме того, можно будет послушать выступление оперных солистов, сходить на встречу с писателем Алексеем Сальниковым и на презентацию новой книги Николая Коляды.

Всего в Екатеринбурге в «Библионочи» примут участие 14 площадок (у некоторых есть филиалы). Тема этого года – «Открытый урок: читаем вместе!», поскольку акция связана с Годом педагога и наставника. В библиотеках и музеях, а также в одном храме пройдут творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты и многое другое. С программой каждой площадки можно ознакомиться здесь.

Как и в прошлые годы, самая обширная афиша – у библиотеки имени Белинского. Сразу после открытия «Библионочи» в актовом зале замгубернатора Свердловской области Павел Креков прочитает здесь лекцию «Феномен советской фантастики». А в 20:00 в той же локации пройдет встреча с уральским писателем, автором нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым. В конференц-зале в 19:00 свою новую книгу «Ты не печалься» (сборник рассказов последних лет) презентует драматург Николай Коляда.

Музыкальная программа в Белинке в этом году будет классической. В 18 часов хор «Ариэль» научит читать хоровые партитуры, а в 20:30 начнется вокальный концерт оперного певца Кирилла Попова «Листая дневники Федора Шаляпина». Затем Александр Лутков даст фортепианный концерт. А в 23:30 запланирована программа «Дневник оперного исполнителя». Романсы исполнят артисты театра оперы и балета Александр Фролов, Любовь Франкова, Андрей Нюхалов, Мария Шляпникова.

В литературной гостиной Белинки в этом году будет настоящий марафон для любителей темы личностного роста. Специалисты Центра развития молодежи с 19 до 22 часов проведут три тренинга: «Личный бренд наставника», «Эмоциональный интеллект по-актерски» и «Трансформируем хобби в бизнес». А в южном читальном зале в 20:00 пройдет факультатив по психологии с использованием метафорических карт. Психолог и арт-терапевт Юлия Рыбакова проведет мастер-класс и индивидуальные консультации.

Интересной площадкой в этом году будет Храм святителя Иннокентия Московского (проспект Ленина, 11а). В рамках «Библионочи» здесь с 8 утра до 23 часов пройдет выставка Библий на разных языках и библейского самиздата времен СССР. Будет возможность задать вопросы магистру богословия и настоятелю храма по содержанию книги и в организованной фотозоне, сфотографироваться с ним. В 19 часов желающие смогут побывать на мастер-классе по основам иврита, греческого и латыни. С настоятелем храма можно будет поговорить на тему «Может ли Библия преобразить вашу жизнь?».

В библиотеке им. Герцена в 18 часов начнется музыкально-поэтический концерт Уральской государственной консерватории «Отзвуки Серебряного века». Будет лекция про виртуальных поп-звезд Японии, обсуждение манги и новой эпохи в развитии комикса, а еще квиз для поклонников корейской культуры. В 21:00 состоится спектакль «Поллианна» по мотивам романа Элинор Портер с участием студенческого театра РГППУ «Люди-Т»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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