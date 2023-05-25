На улицах около ж/д вокзала запретили парковку

В Екатеринбурге – новые запреты на паковку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, машины нельзя будет оставить на улице Котельникова и на автодороге вдоль сквера имени Джавахарлала Неру. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в мае и июне.

Добавим, практически на всех дорогах, которые находятся рядом с вокзалом, запрещена парковка. Оставить машину можно на привокзальной территории, платно.

Екатеринбург, Марина Иванова

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