На содержание губернатора Куйвашева за первый квартал потратили 213 млн рублей

Министерство финансов Свердловской области подводит итоги по расходам бюджета за первый квартал 2023 года.

Как следует из отчета минфина, на содержание высшего должностного лица региона, губернатора Евгения Куйвашева, за первый квартал было потрачено 213,8 млн рублей, что на 22% больше, чем год назад.

Еще 227 млн рублей (+12% к прошлому году) потратили на содержание законодательного собрания области.

В целом расходы бюджета региона за I квартал составили 110,9% от уровня прошлого года (97,4 млрд рублей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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