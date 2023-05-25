Уральский ювелир украл у клиентов камни на 2,1 млн рублей

В Верхней Салде будут судить ювелира, который мошенническим образом присвоил себе драгоценные камни и металлы на общую сумму 2,1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с октября 2019 года по декабрь 2022 года ювелир делал украшения по заказам частных лиц. Мужчина брал у заказчиков камни и ценные металлы в качестве предоплаты, но не возвращал их. «При этом ювелир уверял клиентов, что их заказ будет выполнен в срок, в реальности не намереваясь исполнять свои обязательства. В результате незаконных действий обвиняемого потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 2,1 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд, ювелиру грозит до пяти лет колонии.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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